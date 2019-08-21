2019-08-21T13:02:39+03:00
Общество

В Азовском море утонул мужчина

Тело мужчины достали из воды в селе Золотое Ленинского района
Надежда ДАЦЮК
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За сутки удалось спасти четверых человек, один утонулЗа сутки удалось спасти четверых человек, один утонулФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
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В Крыму за сутки утонул один человек, еще четверых удалось спасти.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, тело мужчины достали из воды в селе Золотое Ленинского района.

- Сотрудники скорой помощи констатировали биологическую смерть гражданина. В причинах произошедшего разбираются сотрудники полиции, - уточнили в ведомстве.

Трое человек удалось спасти в бухте Коктебель. Они заплыли на катамаране на 100 метров от берега и начали тонуть из-за неисправности плавательного средства.

Еще одно ЧП на воде произошло в селе Морское. Местная жительница заплыла в море на каяке. Близкие сообщили спасателям о ее пропаже после того, как она не вернулась спустя три часа.

У девушки не было с собой мобильного телефона и спасательного жилета, плюс ко всему, она ушла в море во время сильного ветра.

Крымские спасатели обследовали около пяти километров береговой линии (от Морского до Приветного) в течение двух часов. 31-летняя женщину нашли в полутора километрах от берега. Ее доставили в фельдшерский пункт села Приветное в шоковом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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