Митридатские лестницы в Керчи отреставрируют за 651 миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:18 2019-08-21T14:44:02+03:00

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Государственный конкурс на реставрацию большой и малой Митридатских лестниц в Керчи выиграла московское акционерное общество «Баварский дом». Работы по восстановлению обойдутся государственному бюджету в 651,64 миллиона рублей.

В эту сумму входят работы по демонтажу и усилению конструкций, прокладка всех необходимых инженерных сетей, в том числе и декоративного освещения. Кроме того, в план работ входят и спасательно-археологические исследования на территории памятника культурного наследия.

- Начать работы на Митридатских лестницах планируется до конца текущего месяца после выдачи Государственным комитетом по охране культурного наследия Республики Крым разрешения на проведение данных работ, - сообщила глава Минкульта Крыма Арина Новосельская.

Министр также подчеркнула, что по условиям контракта все работы должны быть завершены до 1 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU