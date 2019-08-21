2019-08-21T14:44:02+03:00
Общество

Митридатские лестницы в Керчи отреставрируют за 651 миллион рублей

Ремонтные работы планируют начать в ближайшее время
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Одна из самых знаменитых лестниц Крыма вскоре закроется на ремонтОдна из самых знаменитых лестниц Крыма вскоре закроется на ремонтФото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Государственный конкурс на реставрацию большой и малой Митридатских лестниц в Керчи выиграла московское акционерное общество «Баварский дом». Работы по восстановлению обойдутся государственному бюджету в 651,64 миллиона рублей.

В эту сумму входят работы по демонтажу и усилению конструкций, прокладка всех необходимых инженерных сетей, в том числе и декоративного освещения. Кроме того, в план работ входят и спасательно-археологические исследования на территории памятника культурного наследия.

- Начать работы на Митридатских лестницах планируется до конца текущего месяца после выдачи Государственным комитетом по охране культурного наследия Республики Крым разрешения на проведение данных работ, - сообщила глава Минкульта Крыма Арина Новосельская.

Министр также подчеркнула, что по условиям контракта все работы должны быть завершены до 1 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Севастополя в соцсети «развел» мужчину на интимное видео и стал шантажировать
В школы Крыма придет на 700 первоклассников больше, чем в прошлом году
Верховный суд Крыма оставил Филонова в СИЗО
В Азовском море утонул мужчина
В Севастополе к декабрю хотят закончить ремонт больницы №5
В Симферополе поймали мебельщика, который собрал с клиентов больше 700 тысяч рублей и скрывался в Калининграде
В горах Крыма идут учения на БТР
Русло реки Малый Салгир в Симферополе очистили на 60 процентов
В Минтруде Крыма рассказали, кто еще может пользоваться льготами на проезд
Дожди и грозы: Прогноз погоды в Крыму на 21 августа
В Крыму скончался один из основателей Народного фронта
В Крыму снизили предельный уровень тарифа на тепло
В Крыму вырастили 70 тысяч гектаров подсолнечника
Ищем казино, где проигрываются в пух и прах: Режиссер ленты «Гардемарины-4» рассказала о съемках в Крыму
Бросил все, уехал в штаты: Крымчанин жалеет, что променял квартиру в Симферополе на съемное жилье в Америке
В Крыму 24 августа боевые самолеты и вертолеты ЧФ устроят воздушное шоу
В аэропорту Симферополь выставили 18 мраморных и бронзовых скульптур
В Керчи мужчина сжег парализованную престарелую мать
Крымские посевы подсолнечников атакуют вредные гусеницы
Исторический фестиваль в Севастополе «Русская Троя»: полная программа
В Крыму за сутки в ДТП погибло два человека