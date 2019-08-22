За сутки в Крыму спасли три человека в акватории Черного моря

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-22T09:10:31+03:00

С начала года произошло 53 происшествия на воде Фото: Надежда ДАЦЮК

Отдыхающие заплыли слишком далеко и не могли самостоятельно добраться до берега

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В Крыму за сутки спасли три человека на воде.

Первое происшествие случилось во время патрулирования акватории в районе Евпатории. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, в 500-600 метрах от берега обнаружили мужчину на надувном матрасе, который выбился из сил и не мог доплыть до берега.

Второе ЧП на воде случилось в Судаке в двух километрах от берега. Мужчине на виндсерфинге потребовалась помощь, его также доставили на берег.

Также в Ленинском районе едва ли не утонул мужчина. Очевидцы достали его из воды, позже на место происшествия прибыла скорая помощь и сотрудники ГИМС. Пострадавшего госпитализировали в местную районную больницу.

- По данным ГИМС с начала года произошло 53 происшествия на воде (АППГ 46), погибло 36 человек (АППГ 42), - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU