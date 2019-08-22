Спасатели на территории крепости «Керчь» обезвредили почти 700 авиабомб

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-22T10:18:58+03:00

Работы по ее разминированию продолжаться до конца августа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму

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Крымские спасатели провели работы по разминированию крепости «Керчь». Там они обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Опасные находки идентифицировали как осколочные авиабомбы весом 2,5 килограмма. Всего нашли 678 единиц.

Боеприпасы вытащили из земли и передали сотрудникам специального морского отряда. Они на спецтехнике вывезли опасный груз на полигон и там его уничтожили.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму, работы по разминированию крепости Керчь будут продолжаться до конца августа.

- Миссия специалистов пиротехнических работ МЧС России сделать памятник фортификационного строительства безопасным для посещения туристов и местных жителей, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.

ИСТОЧНИК KP.RU