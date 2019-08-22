На поддержку начинающих фермеров в Крыму выделили 142 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-22T12:48:47+03:00

За три года помощь удалось оказать 370 фермерам

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В Крыму выделили 142 миллиона рублей на поддержку начинающих фермеров. Сейчас в Минсельхозе РК проходит отбор кандидатов.

Как рассказал глава профильного министерства, за три года помощь оказали 370 фермерам. Всего на развитие сельского хозяйства в рамках госпрограммы с 2015 по 2020 годы выделили 1 миллиард рублей.

В 2019 году на эти цели направлено 212 миллионов рублей, из них 142 - на помощь начинающим фермерам.

- Конкурсная комиссия рассмотрела заявочную документацию от 86 участников, к отбору допущено 79 крестьянских (фермерских) хозяйств. В этом году предоставлены эффективные и качественные бизнес-планы, - сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма.

Работа конкурсной комиссии будет продолжаться два дня - 22 и 23 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU