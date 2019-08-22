Хозяйка машины, которая обрушилась вместе со стоянкой в Севастополе, подала иск в суд

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-22T12:59:47+03:00

За ЧП будут судить управляющую компанию, застройщика и Севгосстройнадзор

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В Ленинский районный суд Севастополя написала иск жительница многоэтажки, где в апреле рухнула вниз подпорная стена и автопарковка, на которой находилось несколько машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/704229" frameborder="0"></iframe> Севастополь: Как спасали машины после ЧП на проспекте Победы 2Б.19 апреля, в Севастополе рухнула подпорная стена, на которой располагалась автостоянка. Видео: МЧС России по г. Севастополю! другой источник

- Жительница дома по проспекту Победы обратилась в Ленинский районный суд с иском к управляющей организации, застройщикам и Управлению государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя, в котором просит взыскать солидарно с ответчиков стоимость поврежденного автомобиля в размере 827 000 рублей, судебные расходы, а также компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей, - сообщает пресс-служба Ленинского райсуда Севастополя.

У горожанки во время ЧП автомобиль рухнул вниз и был уничтожен. По сути, он превратился в груду металла.

Автовладелица написала, что она вместе с соседями обращала внимание ответчиков на увеличение трещин на парковке, но они никаких мер не приняли.

- По мнению истца возведение жилого дома и парковки произведено с существенными нарушениями градостроительных норм и правил, без учета геологии грунта, оползневой зоны, наличия грунтовых вод, что и привело к обрушению стоянки, - отметили в пресс-службе Ленинского райсуда Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU