На площади Нахимова в Севастополе развернули 50-метровый российский триколор
В День государственного флага России, 22 августа, на площади Нахимова в Севастополе развернули самый большой триколор на полуострове.
Размер флага - 50 метровФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
В праздничной акции приняли участие ветераны, волонтеры, курсанты.
- Поздравляю дорогих севастопольцев с этим замечательным праздником. Пять лет назад мы добились исторической справедливости, и сегодня российский триколор гордо реет над нашим легендарным городом, - отметил руководитель группы инспекторов Черноморского флота, генерал-лейтенант Анатолий Домненко.
В мероприятии приняли участие кадеты, волонтеры и ветераныФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Кстати, «Комсомольская правда - Крым» подготовила для вас программу мероприятий, которые пройдут 22 августа в Крыму и Севастополе.
ИСТОЧНИК KP.RU