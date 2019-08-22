На площади Нахимова в Севастополе развернули 50-метровый российский триколор

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-22T13:33:18+03:00

В городе-герое сегодня пройдут праздничные мероприятия Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Это самый большой российский флаг на полуострове

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В День государственного флага России, 22 августа, на площади Нахимова в Севастополе развернули самый большой триколор на полуострове.

Размер флага - 50 метровФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В праздничной акции приняли участие ветераны, волонтеры, курсанты.

- Поздравляю дорогих севастопольцев с этим замечательным праздником. Пять лет назад мы добились исторической справедливости, и сегодня российский триколор гордо реет над нашим легендарным городом, - отметил руководитель группы инспекторов Черноморского флота, генерал-лейтенант Анатолий Домненко.

В мероприятии приняли участие кадеты, волонтеры и ветераныФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Кстати, «Комсомольская правда - Крым» подготовила для вас программу мероприятий, которые пройдут 22 августа в Крыму и Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU