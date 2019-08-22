2019-08-22T15:16:26+03:00
Общество

За границу не пустили 25 тысяч крымчан из-за долгов

Сумма задолженностей составила почти 5 миллионов рублей
Александра КОРШУНОВА
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В итоге приставам удалось взыскать с должников 138 тысяч рублейВ итоге приставам удалось взыскать с должников 138 тысяч рублейФото: "КП" Архив
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За пределы Российской Федерации за семь месяцев не выпустили почти 25 тысяч крымчан. Задолженность этих людей по различным категориям составила 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Республике Крым.

- Среди невыездных 6 195 - должники по алиментным платежам, задолжавшие своим детям свыше 853 319 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

После применения меры - ограничение выезда - приставам удалось взыскать с должников 138 тысяч рублей.

Напомним, в Бахчисарайском районе у бизнесмена за налоговые долги забрали внедорожник. Оказалось, что он задолжал государству более трех миллионов рублей. Если предприниматель не заплатит налоги в полном объеме, то его внедорожник Audi Q7 будет продан, а вырученные средства направят в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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