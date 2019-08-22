Больше 4,5 тысячи участников: В Крыму открылся фестиваль «Таврида – АРТ»

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-22T16:34:11+03:00

Количество зарегистрированных гостей уже превысило 40 тысяч Фото: Анна САДОВНИКОВА

У гостей будет возможность посетить мастер-классы и встретиться с искусствоведами

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В Крыму стартовал первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ». Зрители смогут посетить его с 23 по 25 августа.

Открытие фестиваля прошло 21 августаФото: Анна САДОВНИКОВА

Кстати, количество зарегистрированных гостей уже превысило 40 тысяч.

Гости смогут посетить фестиваль с 23 по 25 августаФото: Анна САДОВНИКОВА

В открытии фестиваля приняли участие художественный руководитель театра Олег Табаков, актер Владимир Машков, художник и скульптор Александр Рукавишников, художник граффити Миша Most и другие.

Всю неделю участники будут жить и творить в арт-пространствахФото: Анна САДОВНИКОВА

- На протяжении недели творцы будут жить и творить в арт-кварталах. У гостей будет возможность посетить мастер-классы, встретиться с профессионалами из области искусства, - рассказали организаторы.

Выпускники форума смогут исполнить совместные номера известными исполнителямиФото: Анна САДОВНИКОВА

Кроме того, выпускники форума смогут исполнить совместные номера с Леонидом Агутиным, Найком Борзовым, артистами лейбл «Black Star».

ИСТОЧНИК KP.RU