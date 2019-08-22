Больше 4,5 тысячи участников: В Крыму открылся фестиваль «Таврида – АРТ»
В Крыму стартовал первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ». Зрители смогут посетить его с 23 по 25 августа.
Открытие фестиваля прошло 21 августаФото: Анна САДОВНИКОВА
Кстати, количество зарегистрированных гостей уже превысило 40 тысяч.
Гости смогут посетить фестиваль с 23 по 25 августаФото: Анна САДОВНИКОВА
В открытии фестиваля приняли участие художественный руководитель театра Олег Табаков, актер Владимир Машков, художник и скульптор Александр Рукавишников, художник граффити Миша Most и другие.
Всю неделю участники будут жить и творить в арт-пространствахФото: Анна САДОВНИКОВА
- На протяжении недели творцы будут жить и творить в арт-кварталах. У гостей будет возможность посетить мастер-классы, встретиться с профессионалами из области искусства, - рассказали организаторы.
Выпускники форума смогут исполнить совместные номера известными исполнителямиФото: Анна САДОВНИКОВА
Кроме того, выпускники форума смогут исполнить совместные номера с Леонидом Агутиным, Найком Борзовым, артистами лейбл «Black Star».
ИСТОЧНИК KP.RU