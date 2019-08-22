«Живой» флаг России: В Симферополе «собрали» триколор из 150 зонтиков

СЕГОДНЯ 17:41 2019-08-22T17:41:10+03:00

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В Симферополе состоялись праздничные мероприятия в честь Дня государственного флага России. Праздник традиционно отмечается 22 августа.

В Симферополе раздавали леточки в цветах российского флага. Фото: Управление информационной политики Мининформ РК.

На площади Ленина в крымской столице происходило необыкновенное - участники из 150 зонтиков «собрали» «живой» флаг России.

Кроме этого, в рамках патриотической акции молодежь развернула самый большой флаг Российской Федерации в истории современного Крыма. Его длина составляет 28 метров, а ширина - 14.

Всего удалось раздать 300 тысяч ленточек. Фото: Управление информационной политики Мининформ РК.

- Кроме этого, в Крыму в рамках мероприятия жителям и гостям столицы волонтеры раздавали ленточки в цветах российского флага. Помимо этого, их вручали и в других города. Всего удалось раздать 300 тысяч ленточек, - сообщили в управлении информационной политики Мининформ РК.

ИСТОЧНИК KP.RU