Севастопольский парапланерист занял второе место на чемпионате мира
Член сборной Севастополя по сверхлегкой авиации занял второе место на 16-м чемпионате мира, который проводился в Северной Македонии.
- В этом году Глеб Сухоцкий сильно выбился вперед, заняв 2 место, обогнав спортсменов из Германии, Швеции и других стран, где этот вид спорта более развит и там больше летных мест. Спортсмены оттуда более подготовлены. С учетом этого, для России – это хороший результат, - сказала Ольга Мельникова, главный тренер сборной Севастополя по спорту сверхлегкой авиации телеканалу НТС.
У севастопольского спортсмена итоговый результат 7 218 баллов. До этого наши парапланеристы занимали лишь 9 место в 2003 году.
Соревнования длились десять дней, от России в них принимали участие четыре спортсмена.
ИСТОЧНИК KP.RU