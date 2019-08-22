2019-08-22T19:02:31+03:00
Общество

Севастопольский парапланерист занял второе место на чемпионате мира

Чемпионат по сверхлегкой авиации проводился в Северной Македонии
Надежда ДАЦЮК
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Член сборной Севастополя по сверхлегкой авиации занял второе место на 16-м чемпионате мира, который проводился в Северной Македонии.

- В этом году Глеб Сухоцкий сильно выбился вперед, заняв 2 место, обогнав спортсменов из Германии, Швеции и других стран, где этот вид спорта более развит и там больше летных мест. Спортсмены оттуда более подготовлены. С учетом этого, для России – это хороший результат, - сказала Ольга Мельникова, главный тренер сборной Севастополя по спорту сверхлегкой авиации телеканалу НТС.

У севастопольского спортсмена итоговый результат 7 218 баллов. До этого наши парапланеристы занимали лишь 9 место в 2003 году.

Соревнования длились десять дней, от России в них принимали участие четыре спортсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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