Глава Крыма назначил нового замминистра здравоохранения
Должность заняла Людмила Чернышова
Кадровые перестановки не редкость для Крыма. Фото: Facebook Сергея Аксенова
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Сергей Аксенов назначил нового заместителя министра здравоохранения Республики Крым. Как сообщается на официальном сайте правительства, им сала Людмила Чернышова.
- Постановляю: назначить Чернышову Людмилу Леонидовну на должность заместителя министра здравоохранения Республики Крым, - указано в документе.
Напомним, ранее Аксенов согласовал на должность нового министра здравоохранения Крыма. Кресло после Александра Голенко занял Игорь Чемоданов.
СПРАВКА «КП»
Игорь Чемоданов окончил Крымский государственный медуниверситет имени Георгиевского в 1998 году, врач высшей категории.
Руководил ГБУЗ РК «Центр крови».
ИСТОЧНИК KP.RU