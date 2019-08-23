Роспотребнадзор: В Крыму начинается второй пик активности клещей

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-23T11:42:31+03:00

По состоянию на 15 августа в Крыму зарегистрировали 49 случаев заболевания клещевым боррелиозом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нужно соблюдать меры предосторожности и пользоваться средствами защиты

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В Крыму начинается второй пик активности клещей, он приходится на август-сентябрь. Чтобы обезопасить себя от укусов этих насекомых, нужно использовать средства индивидуальной защиты и осматривать тело для их возможного обнаружения.

Если его присасывание все-таки произошло, то необходимо немедленно обратиться в больницу.

Всего по состоянию на 15 августа на территории Крыма зарегистрировали 49 случаев заболевания клещевым боррелиозом. При этом 3 из них - завозные.

- За истекший период привито против клещевого вирусного энцефалита 3273 человека, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РК.

ВАЖНО

Клещи, снятые с людей, могут быть исследованы в лабораториях:

- Симферополь,ул.Набережная,67;

- Феодосия, ул.Чкалова,62(видовая диагностика).

А также в любой лаборатории, имеющей соответствующую область аккредитации.

ИСТОЧНИК KP.RU