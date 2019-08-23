Роспотребнадзор: В Крыму начинается второй пик активности клещей
В Крыму начинается второй пик активности клещей, он приходится на август-сентябрь. Чтобы обезопасить себя от укусов этих насекомых, нужно использовать средства индивидуальной защиты и осматривать тело для их возможного обнаружения.
Если его присасывание все-таки произошло, то необходимо немедленно обратиться в больницу.
Всего по состоянию на 15 августа на территории Крыма зарегистрировали 49 случаев заболевания клещевым боррелиозом. При этом 3 из них - завозные.
- За истекший период привито против клещевого вирусного энцефалита 3273 человека, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РК.
ВАЖНО
Клещи, снятые с людей, могут быть исследованы в лабораториях:
- Симферополь,ул.Набережная,67;
- Феодосия, ул.Чкалова,62(видовая диагностика).
А также в любой лаборатории, имеющей соответствующую область аккредитации.
ИСТОЧНИК KP.RU