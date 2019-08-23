2019-08-23T12:09:25+03:00
Общество

В Крымстате рассказали, сколько стоит собрать первоклассника в школу

Набор для мальчика обойдется в 9,5 тысячи рублей
Александра КОРШУНОВА
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В целом родители потратят меньше 10 тысяч рублейВ целом родители потратят меньше 10 тысяч рублейФото: Андрей КОПАЛОВ
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На сборы ребенка в школу в Крыму родители потратят меньше десяти тысяч рублей. Такие данные привел Крымстат, беря во внимание минимальные цены в магазинах и на школьном рынке в Симферополе.

Итак, стоимость набора первоклассника обойдется в 9,5 тысячи рублей, а первоклассницу будет одеть чуть дешевле – 7,9 тысячи.

Покупая одежду для мальчика, можно уложиться в 5,8 тысячи рублей. Туда входят брюки, три рубашки, кардиган, водолазка, носки, туфли и галстук.

Что касается набора первоклассницы, то он включает в себя: юбку, сарафан, три блузки, кардиган, водолазку, колготы, гольфы, туфли и пару бантов.

Спортивная форма обойдется родителям мальчиков и девочек одинаково – 1918 тысяч рублей, а канцелярские принадлежности – в 1142 тысячи рублей.

Напомним, ранее "КП-Крым" писала, как собрать ребенка в школу и при этом не разориться. Мы подсчитали, сколько родителям придется потратить на форму и канцтовары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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