2019-08-23T13:14:16+03:00
Общество

Крымчанин незаконно ловил креветок: Сумма ущерба составила 4,5 миллиона рублей

Пограничники поймали нарушителя с поличным
Александра КОРШУНОВА
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Парня обнаружили в резиновой лодке. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РКПарня обнаружили в резиновой лодке. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК
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В Крыму недалеко от села Курганное пограничники с поличным задержали браконьера. В период запрета мужчина вылавливал креветку.

Нарушителя обнаружили в ночное время во время осмотра акватории залива. Рыбака нашли в резиновой лодке.

Сумма ущерба от вылова превышает 4,5 миллиона рублей. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

Сумма ущерба от вылова превышает 4,5 миллиона рублей. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

У 26-летнего парня, жителя села Ишунь, изъяли 48 тысяч экземпляров черноморской креветки, три вентеря, водолазный костюм и резиновую лодку. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.

- Стоимость одного экземпляра незаконно добытой креветки составляет 47 рублей. Учитывая тот факт, что ее вылавливали в период запрета (с 1 июня по 31 августа), стоимость удвоилась и составила 94 рубля за один экземпляр, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФБС России по РК.

По предварительным подсчетам, общая сумма нанесенного ущерба превышает 4,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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