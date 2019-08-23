Крымчанин незаконно ловил креветок: Сумма ущерба составила 4,5 миллиона рублей
В Крыму недалеко от села Курганное пограничники с поличным задержали браконьера. В период запрета мужчина вылавливал креветку.
Нарушителя обнаружили в ночное время во время осмотра акватории залива. Рыбака нашли в резиновой лодке.
Сумма ущерба от вылова превышает 4,5 миллиона рублей. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК
У 26-летнего парня, жителя села Ишунь, изъяли 48 тысяч экземпляров черноморской креветки, три вентеря, водолазный костюм и резиновую лодку. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.
- Стоимость одного экземпляра незаконно добытой креветки составляет 47 рублей. Учитывая тот факт, что ее вылавливали в период запрета (с 1 июня по 31 августа), стоимость удвоилась и составила 94 рубля за один экземпляр, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФБС России по РК.
По предварительным подсчетам, общая сумма нанесенного ущерба превышает 4,5 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU