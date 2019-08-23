2019-08-23T15:02:56+03:00
Общество

Из Крыма запустили новые автобусные маршруты в Тулу и Пензу

Также вводится дополнительный рейс Ялта-Краснодар
Александра КОРШУНОВА
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Рейсы в Тулу ходят каждый понедельник из Евпатории. Фото: пресс-служба Минтранса КрымаРейсы в Тулу ходят каждый понедельник из Евпатории. Фото: пресс-служба Минтранса Крыма
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В Тулу и Пензу запустили новые автобусные маршруты из Крыма. Это сделано для улучшения транспортной доступности.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса РК, рейсы в Тулу ходят каждый понедельник из Евпатории. Автобус называется «Евпатория – Москва».

Время отправления – 11.30 по местному времени. Пассажировместимость автобуса – 51 место, время в пути 25,5 часов.

Стоимость билета составляет 4300 рублей.

На автобус до Пензы можно сесть на ялтинском автовокзале. Оттуда каждый понедельник и среду в 13.00 отправляются 49-ти и 73-х местные автобусы.

- Прибытие в Пензу в 8.00 на следующий день. Стоимость проезда составляет 4700 рублей, - добавили в пресс-службе Минтранса Крыма.

Также с 23 августа вводится дополнительный ежедневный рейс ЯлтаКраснодар со временем отправления в 20.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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