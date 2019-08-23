Гусеницы пожирают крымский подсолнечник

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-23T16:21:23+03:00

Пока что ситуация для подсолнечников не критична Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

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Отдел защиты растений крымского Россельхозцентра обнаружил в посевах подсолнечника на территории республики гусениц подсолнечниковой огневки. Это насекомое питается цветками и семянками растения, а также прогрызает в нем проходы, в результате чего растение чаще всего погибает.

Сотрудниками Россельхозцентра было обследовано 11,845 тысяч гектар посевов. Гусеницы были зафиксированы на 0,28 тыс.га, но пока что количество вредителей не превысило экономический порог вредности и равно 1-2 гусениц на корзинку.

Всем руководителям хозяйств, выращивающих подсолнечник, Россельхозцентр Крыма советует следить за распространением вредителя, и в случае если количество гусениц превысит 2-3 экземпляра на растение, произвести обработку разрешенными в РФ пестицидами и агрохимикатами. В противном случае есть риск потери части урожая.

ИСТОЧНИК KP.RU