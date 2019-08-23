В Крыму к Единому дню голосования напечатали 2,3 миллиона бюллетеней
Для голосования на выборах в Госсовет Крыма отпечатали 2,3 миллиона бюллетеней. Их передача уже осуществляется от типографии на 25 комиссий Избиркома.
Как сообщил председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев, бюллетени будут опускаться в обычный ящик для голосования. А в некоторых округах будут использовать комплекс для их обработки.
- На муниципальных выборах бюллетени будут по единому округу города и городских поселений - фиолетовые, по одномандатному округу города и городских поселений - желтые, а по многомандатным избирательным округам сельских поселений – зеленые, - добавил Малышев.
Но при этом они будут защищены тангирной сеткой, пишет Крымское информационное агентство.
Выдача бюллетеней избирательным комиссиям на выборы начнется 28 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU