В Крыму к Единому дню голосования напечатали 2,3 миллиона бюллетеней

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-23T17:32:58+03:00

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Для голосования на выборах в Госсовет Крыма отпечатали 2,3 миллиона бюллетеней. Их передача уже осуществляется от типографии на 25 комиссий Избиркома.

Как сообщил председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев, бюллетени будут опускаться в обычный ящик для голосования. А в некоторых округах будут использовать комплекс для их обработки.

- На муниципальных выборах бюллетени будут по единому округу города и городских поселений - фиолетовые, по одномандатному округу города и городских поселений - желтые, а по многомандатным избирательным округам сельских поселений – зеленые, - добавил Малышев.

Но при этом они будут защищены тангирной сеткой, пишет Крымское информационное агентство.

Выдача бюллетеней избирательным комиссиям на выборы начнется 28 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU