Погода в Крыму на 26 августа: без осадков и тепло до +33

СЕГОДНЯ 08:02 2019-08-26T08:09:18+03:00

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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26 августа, в понедельник, в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 31…33º.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 32…34°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 32…34°.

Прогноз погоды по Керчи: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, порывы до 14 м/с; днем 10-15 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

Вода в Черном море еще теплая: в Феодосии 25°, Алуште 24°, Ялте 24°, в р-не горы Карадаг 23°, Севастополе 23…24° и Евпатории 24°.

ИСТОЧНИК KP.RU