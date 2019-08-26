Погода в Крыму на 26 августа: без осадков и тепло до +33
26 августа, в понедельник, в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 31…33º.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 32…34°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 32…34°.
Прогноз погоды по Керчи: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, порывы до 14 м/с; днем 10-15 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.
Вода в Черном море еще теплая: в Феодосии 25°, Алуште 24°, Ялте 24°, в р-не горы Карадаг 23°, Севастополе 23…24° и Евпатории 24°.
ИСТОЧНИК KP.RU