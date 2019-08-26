2019-08-26T08:29:17+03:00
Происшествия

В Крыму отделение микрозаймов накажут за незаконную рекламу

Организация не рассказала о том, сколько на деле «стоят» ее займы
Галина КОВАЛЕНКО
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Компания не все рассказала о своих кредитах.Компания не все рассказала о своих кредитах.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Прокуратура в Армянске проверила работу ООО МКК «Скифинанс микрозайм».

- Общество в нарушение требований закона в печатном издании разместило рекламу о денежных средствах взаймы, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК. - Реклама не содержала все условия, определяющие полную стоимость кредита.

Таким образом был нарушен федеральный закон «О рекламе».

Прокурор Армянска на руководителя ООО МКК «Скифинанс микрозайм» возбудил дело об административном правонарушении – «распространение кредитной организацией рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющих на нее».

Сейчас дело отправили для рассмотрения в У ФАС по Республике Крым и городу Севастополю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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