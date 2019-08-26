До пяти лет тюрьмы грозит крымчанину за незаконный вылов рыбы

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-26T10:02:26+03:00

Деятельность нарушителя пресекли в мае 2019 года. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

Ущерб от его действий составил больше 600 тысяч рублей

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Бригадир одной из промысловых бригад Черноморского района может сесть в тюрьму. Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Еще в мае сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму зафиксировали факт незаконной деятельности.

Во время осмотра у 44-летнего мужчины изъяли два «вентеря», а также более 6,5 тысяч экземпляров кефали, креветки черноморской, краба, бычка, ставриды, морского конька, атерины, рыбы-иглы.

Ущерб от незаконных действий превысил 620 тысяч рублей.

- В отношении бригадира возбудили уголовное дело. За незаконную добычу водных биологических ресурсов, в местах нереста и на миграционных путях к ним с причинением особо крупного ущерба, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по РК.

Мужчине грозит от 500 тысяч до одного миллиона рублей штрафа или лишение свободы от 2 до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU