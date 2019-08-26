До пяти лет тюрьмы грозит крымчанину за незаконный вылов рыбы
Бригадир одной из промысловых бригад Черноморского района может сесть в тюрьму. Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
Еще в мае сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму зафиксировали факт незаконной деятельности.
Во время осмотра у 44-летнего мужчины изъяли два «вентеря», а также более 6,5 тысяч экземпляров кефали, креветки черноморской, краба, бычка, ставриды, морского конька, атерины, рыбы-иглы.
Ущерб от незаконных действий превысил 620 тысяч рублей.
- В отношении бригадира возбудили уголовное дело. За незаконную добычу водных биологических ресурсов, в местах нереста и на миграционных путях к ним с причинением особо крупного ущерба, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по РК.
Мужчине грозит от 500 тысяч до одного миллиона рублей штрафа или лишение свободы от 2 до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU