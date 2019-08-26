2019-08-26T10:32:17+03:00
Политика

Истребители Су-30СМ провели боевые пуски ракет в небе над Крымом

Учения прошли на полигоне боевой подготовки
Александра КОРШУНОВА
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Они отработали комплекс мер по поиску воздушных световых мишенейОни отработали комплекс мер по поиску воздушных световых мишенейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Крыму на полигоне боевой подготовки экипажи истребителей Су-30СМ поколения 4++ выполнили боевые пуски ракет класса «воздух-воздух». Летчики подняли самолеты в воздух для перехвата и уничтожения целей условного противника.

Также они отработали комплекс мер по поиску воздушных световых мишеней.

- Кроме этого, они выполнили фигуры сложного пилотажа для ухода от средств ПВО условного противника на различных высотах как одиночно, так в составе пар и звеньев, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Помимо этого, часть экипажей на боевых самолетах задействовали в постановке малогабаритных световых мишеней.

Всего учебно-боевые задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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