Уберут мусор и покосят траву: В Симферополе облагородят территорию около «Неаполя Скифского»

СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-26T13:44:57+03:00

Такие же работы проведут на прилегающих улицах Фото: "КП" Архив

Там прошло выездное заседание комиссии по ликвидации ЧП

Изменить размер текста: A A

В Симферополе предприятие «Город» облагородит территорию около музея-заповедника «Неаполь Скифский».

Там покосят траву, уберут мусор и сухостой на улицах Археологическая, Батаева и Неапольская, - рассказал начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.

Решение было принято после того, как туда выехала комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Территория музея-заповедника «Неаполь Скифский» не ограждена и используется для отдыха и прогулок жителей города, в результате чего причинами происходящих возгораний является неосторожное обращение с огнем отдыхающих: сигаретные окурки, использование пиротехнических изделий, - отметил Роик.

СПРАВКА «КП»

Музей-заповедник «Неаполь Скифский» - открытый музейный комплекс на территории древней скифской столицы, крупнейшей в Северном Причерноморье варварской крепости II в. до н.э. – III в. н.э.

ИСТОЧНИК KP.RU