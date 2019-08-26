Уберут мусор и покосят траву: В Симферополе облагородят территорию около «Неаполя Скифского»
В Симферополе предприятие «Город» облагородит территорию около музея-заповедника «Неаполь Скифский».
Там покосят траву, уберут мусор и сухостой на улицах Археологическая, Батаева и Неапольская, - рассказал начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.
Решение было принято после того, как туда выехала комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
- Территория музея-заповедника «Неаполь Скифский» не ограждена и используется для отдыха и прогулок жителей города, в результате чего причинами происходящих возгораний является неосторожное обращение с огнем отдыхающих: сигаретные окурки, использование пиротехнических изделий, - отметил Роик.
СПРАВКА «КП»
Музей-заповедник «Неаполь Скифский» - открытый музейный комплекс на территории древней скифской столицы, крупнейшей в Северном Причерноморье варварской крепости II в. до н.э. – III в. н.э.
ИСТОЧНИК KP.RU