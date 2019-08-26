2019-08-26T14:19:12+03:00
Общество

На Южном берегу Крыма построят берегоукрепительные сооружения

Деньги на работы выделят из федерального бюджета
Александра КОРШУНОВА
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Это защитит пляж от разрушенияЭто защитит пляж от разрушенияФото: "КП" Архив
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В Симеизе построят берегоукрепительные сооружения. С помощью них удастся защитить пляж от разрушения.

Также в процессе работ демонтируют недостроенные волноотбойные стены, которые находятся в аварийном состоянии.

Там планируют построить подпорную стену, буну и надводный проницаемый волнолом, а также устройство гаечного пляжа.

Он в дальнейшем будет использоваться как место отдыха. Кроме этого, в планах установить два новых лестничных схода.

- Также были выполнены дополнительные инженерно-геологические изыскания, которые показали необходимость принятия мер по защите основания склона от воздействия морских волн, - рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Финансирование работ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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