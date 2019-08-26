На Южном берегу Крыма построят берегоукрепительные сооружения
В Симеизе построят берегоукрепительные сооружения. С помощью них удастся защитить пляж от разрушения.
Также в процессе работ демонтируют недостроенные волноотбойные стены, которые находятся в аварийном состоянии.
Там планируют построить подпорную стену, буну и надводный проницаемый волнолом, а также устройство гаечного пляжа.
Он в дальнейшем будет использоваться как место отдыха. Кроме этого, в планах установить два новых лестничных схода.
- Также были выполнены дополнительные инженерно-геологические изыскания, которые показали необходимость принятия мер по защите основания склона от воздействия морских волн, - рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы.
Финансирование работ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU