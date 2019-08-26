В поселке Орджоникидзе столкнулись два легковых автомобиля: Есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 17:16 2019-08-26T17:16:41+03:00

Одного из пассажиров отвезли в больницу

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В Феодосии, в поселке Орджоникидзе, произошла авария. На 10-м километре автодороги столкнулись легковые автомобили «ВАЗ» и Hyundai H1.

На место происшествия немедленно выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и «скорой» помощи.

Сотрудники МЧС произвели весь необходимый комплекс мер безопасности на месте аварии.

- Также спасатели оказали содействие работникам ГИБДД для осуществления беспрепятственного движения других машин, оградили рабочую зону с помощью конусов, - отметил министр МЧС РК Сергей Шахов.

В результате столкновения автомобилей пострадал пассажир «ВАЗа». Его доставили в центральную больницу Феодосии для оказания дальнейшей медицинской помощи.

В МЧС подчеркнули, что нужно быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU