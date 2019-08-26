В поселке Орджоникидзе столкнулись два легковых автомобиля: Есть пострадавшие
В Феодосии, в поселке Орджоникидзе, произошла авария. На 10-м километре автодороги столкнулись легковые автомобили «ВАЗ» и Hyundai H1.
На место происшествия немедленно выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и «скорой» помощи.
Сотрудники МЧС произвели весь необходимый комплекс мер безопасности на месте аварии.
- Также спасатели оказали содействие работникам ГИБДД для осуществления беспрепятственного движения других машин, оградили рабочую зону с помощью конусов, - отметил министр МЧС РК Сергей Шахов.
В результате столкновения автомобилей пострадал пассажир «ВАЗа». Его доставили в центральную больницу Феодосии для оказания дальнейшей медицинской помощи.
В МЧС подчеркнули, что нужно быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU