Реставрация Митридатских лестниц в Керчи завершится в сентябре 2020 года

СЕГОДНЯ 18:24 2019-08-26T18:25:14+03:00

Там проведут работы по усилению конструкций и благоустройству

Изменить размер текста: A A

В Керчи в сентябре 2020 года завершатся работы по ремонту Митридатских лестниц. Госкомитет по охране культурного наследия уже выдал разрешение на проведение работ.

Подрядная организация имеет лицензию Министерства культуры Российской Федерации.

- Проект по сохранению объекта культурного наследия федерального значения предусматривает работы по усилению конструкций, прокладку инженерных сетей (наружное электроосвещение, водопровод, ливневая и бытовая канализация), благоустройство, - рассказали в пресс-службе Госкомитета по охране культурного наследия.

Распорядителем бюджетных средств по работам на объекте является Минкультуры РФ.

Напомним, на реставрацию лестниц в Керчи выделили 651 миллион рублей. В эту сумму входят работы по демонтажу и усилению конструкций, прокладка всех необходимых инженерных сетей, в том числе и декоративного освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU