2019-08-26T21:21:03+03:00
Общество

В столице Крыма возведут храм Великомученицы Екатерины

На культовом сооружении к новому году начнут устанавливать купола
Галина КОВАЛЕНКО
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Верующие будут оказывать помощь в строительстве нового храма.Верующие будут оказывать помощь в строительстве нового храма.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе построят православную церковь. Сейчас на месте капитального храма святой Великомученицы Екатерины стоит временное здание.

- Сегодня, к сожалению, временное здание храма не вмещает всех прихожан. Других православных культовых сооружений в этом районе нет и строящийся Екатерининский храм будет единственным, - цитирует Крымское информационное агентство слова настоятеля храма иерея Дионисия Волкова. - По окончании строительства около тысячи прихожан смогут одномоментно находится в нем

На сегодняшний день строительство храма идет по графику. Сейчас уже заложен фундамент для входной группы, ведутся работы по бетонированию стен основного храма. В конце года планируется приступить к монтажу конструкций куполов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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