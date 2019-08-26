В столице Крыма возведут храм Великомученицы Екатерины

26 Авг. 21:14 2019-08-26T21:21:03+03:00

На культовом сооружении к новому году начнут устанавливать купола

Изменить размер текста: A A

В Симферополе построят православную церковь. Сейчас на месте капитального храма святой Великомученицы Екатерины стоит временное здание.

- Сегодня, к сожалению, временное здание храма не вмещает всех прихожан. Других православных культовых сооружений в этом районе нет и строящийся Екатерининский храм будет единственным, - цитирует Крымское информационное агентство слова настоятеля храма иерея Дионисия Волкова. - По окончании строительства около тысячи прихожан смогут одномоментно находится в нем

На сегодняшний день строительство храма идет по графику. Сейчас уже заложен фундамент для входной группы, ведутся работы по бетонированию стен основного храма. В конце года планируется приступить к монтажу конструкций куполов.

ИСТОЧНИК KP.RU