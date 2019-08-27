Погода в Крыму 27 августа: Жарко и сухо

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-27T07:49:44+03:00

В степи и предгорье - сильный ветер

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В Крыму под конец августа все-таки установилась по-летнему жаркая погода. Столбики термометров и во вторник, 27 августа, будут показывать весьма высокую температуру.

- В ближайшие трое суток в Крыму по — прежнему сухо и жарко. Температура воздуха составит: ночью 15…20°, на южном и восточном побережье 21…26; днем 28…33, в горах 22…27. Ветер северо-восточный умеренный, в степных и предгорных районах местами сильный (15 м/с), - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

Во вторник на полуострове по-прежнему сохраняется штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе и Севастополе ожидается переменная облачность, без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU