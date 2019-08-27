2019-08-27T15:50:00+03:00
Происшествия

Умерла на пороге больницы: В Севастополе, не дождавшись медицинской помощи, скончалась старушка

Врачи обозвали пенсионерку «бомжом» и не помогли ей
Александра КОРШУНОВА
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По словам сотрудников больницы, они не хотят "возиться с "бомжами". Фото: волонтерское движение "Сердце Севастополя"По словам сотрудников больницы, они не хотят "возиться с "бомжами". Фото: волонтерское движение "Сердце Севастополя"
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В Севастополе прямо на пороге больницы умерла пожилая женщина. Это случилось в 50-ти метрах от приемного покоя городской больницы №4 - никто не посчитал нужным оказать ей медицинскую помощь.

Оказалось, что медики вообще обозвали ее бомжом. При том, что у бабушки Саши был и паспорт РФ, и полис и СНИЛС.

Мимо умирающей женщины проходила неравнодушная жительница города Людмила Белова. Она обратилась в больницу с просьбой оказать врачебную помощь.

- В ответ получила целую тираду, о том, как их "достали сердобольные горожане, которые возятся с БОМЖами", - рассказали в волонтерской организации "Сердце Севастополя".

Женщина вызвала "скорую помощь", но, к сожалению, до приезда врачей она не дожила. Пенсионерка умерла прямо на лавочке.

Как рассказали в организации, до этого старушку выписали из больницы после травмы ног. Перевязки ей никто не делал, поэтому с телом начали происходить самые неприятные вещи.

К сожалению, ей и тогда своевременно никто не оказал помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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