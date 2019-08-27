В Крыму из СИЗО домой отпустили бойца украинского нацбатальона

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-27T15:22:07+03:00

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Центральный районный суд Симферополя отпустил под домашний арест Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатки.Основанием для такого решения стали проблемы со здоровьем у Бекирова.

На подобном решении давно настаивали родственники и адвокаты обвиняемого. У бывшего участника националистического батальона имени Номана Челебиджихана (запрещен в РФ, располагается на территории Херсонской области Украины) ампутирована нога, а также выявлен сахарный диабет, гипертония и шунты в сердце, сообщает Крымская Газета.

Все диагнозы подтвердили медики Республиканской больницы имени Семашко. По их рекомендации Бекирова сначала перевели из обычной камеры на двоих в медсанчасть при СИЗО, а затем и вовсе отправили на домашний арест. При этом никаких претензий к условиям содержания в СИЗО у подсудимого не было.

Однако освобождение из следственного изолятора не отменяет обвинений в уголовном преступлении. Следствие по делу продолжается, и Бекиров обязан являться на все заседания суда.

ИСТОЧНИК KP.RU