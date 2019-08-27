2019-08-27T15:35:49+03:00
Общество

Рядом с Карадагским заповедником потушили крупный пожар

Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся
Александра КОРШУНОВА
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Спасателям удалось "отрезать" лес от огня. Фото: пресс-службе МЧС РКСпасателям удалось "отрезать" лес от огня. Фото: пресс-службе МЧС РК
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Недалеко от Карадагского заповедника, близ поселка Курортное, вспыхнул лесной пожар. Там загорелась трава, но из-за сильного ветра огонь очень быстро распространялся.

Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе МЧС РК, возгорание удалось ликвидировать в 13.50.

- Площадь пожара составила 2 гектара. Пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе.

Спасатели, которые незамедлительно прибыли на место, как бы «отрезали» лес от пожара, поэтому большого урона удалось избежать.

На месте работали сотрудники МЧС РК - 6 человек, два подразделения ГУ МЧС РФ по Крыму и 15 человек из Карадагского лесничества.

Кроме этого, тушить пожар помогали и сотрудники военизированной части.

СПРАВКА «КП»

Карадагский заповедник находится в юго-восточной части Крыма. Занимает территорию вулканического массива Кара-Даг. Площадь - 2874,2 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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