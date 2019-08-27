Предприятие «Крым Мост» задолжало своим сотрудникам 9 миллионов рублей зарплаты
Прокуратура Железнодорожного района Симферополя выявила нарушения в сфере трудового законодательства. Организация «Крым Мост» задолжала своим 144 сотрудникам зарплату на общую сумму свыше 9 миллионов рублей.
В итоге прокурор района возбудил в отношении общества дело об административном правонарушении.
По результатам рассмотрения материалов организацию привлекли судом к ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
- По итогам рассмотрения представления задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Ранее "КП-Крым" писала, что предприятие "Крымский автодор" задолжало своим сотрудникам 4,3 миллиона рублей. Зарплату людям не платили около 5-ти месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU