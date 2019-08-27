Предприятие «Крым Мост» задолжало своим сотрудникам 9 миллионов рублей зарплаты

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-27T18:22:55+03:00

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Прокуратура Железнодорожного района Симферополя выявила нарушения в сфере трудового законодательства. Организация «Крым Мост» задолжала своим 144 сотрудникам зарплату на общую сумму свыше 9 миллионов рублей.

В итоге прокурор района возбудил в отношении общества дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения материалов организацию привлекли судом к ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

- По итогам рассмотрения представления задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Ранее "КП-Крым" писала, что предприятие "Крымский автодор" задолжало своим сотрудникам 4,3 миллиона рублей. Зарплату людям не платили около 5-ти месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU