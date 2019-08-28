Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды в Крыму на 28 августа

СЕГОДНЯ 07:47 2019-08-28T07:47:46+03:00

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В Симферополе 28 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16…18 градусов, а днем 29…31 градусов.

В Севастополе в среду малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма сегодня также без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 24…26°, днем 29…31°.

В Керчи небольшая облачность, но дождя не будет. Ветер северный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°, днем 29…31°.

Температура морской воды:

В Черном море: в Феодосии 25°, Алуште 25°, Ялте 25°, в р-не горы Карадаг 24°, Севастополе 23…25°, Евпатории 23°, Черноморском 22°, в Керченском проливе 24°, в Азовском море 25°.

ИСТОЧНИК KP.RU