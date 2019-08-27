Город потеряет облик: Севастопольцы протестуют против сноса деревьев

СЕГОДНЯ 18:47 2019-08-27T18:47:27+03:00

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На Центральном холме Севастополя планируют вырубить 26 здоровых деревьев и обрезать еще 74. Местные категорически жители против.

Разрешение от властей на вырубку получил подрядчик, который будет реконструировать улицы Суворова, Сергеева-Ценского и Советскую. Вот только вместо сухих и старых промаркированы под снос живые зеленые деревья, которые дают тень и защищают от ветра. Горожане возмущены и собирают подписи под соответствующей петицией.

«Вот подписи от коллектива музея Крошицкого, что эти улицы с этими деревьями рисовали известные художники. И это красивейшая часть нашего города, которая потеряет свой облик. Вот подписи преподавателей 1-й гимназии. Я хочу привлечь членов союза художников Севастополя, театра Луначарского», - приводит ForPost слова жителя улицы Советской Виталия Либы.

Депутат Заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов заверил горожан, что работы будут остановлены «до выяснения всех обстоятельств».

Напомним, в Симферополе местные жители тоже встали на защиту зеленых насаждений: из-за реконструкции улиц Александра Невского и Карла Маркса под снос чуть не попали почти 300 здоровых деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU