В Севастополе на 15-метровой морской глубине взорвали авиабомбу
В акватории Севастополя уничтожили авиабомбу SD-50.
- Боеприпас времен Великой Отечественной войны находился в акватории Песочной бухты на глубине 15-ти метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.
Снаряд нашли всего в 600 метрах от стен комплекса зданий Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова.
У 50-килограммовой бомбы радиус разрушающего действия около одного километра, поэтому спасатели отбуксировали боеприпас на безопасное расстояние и взорвали его на траверзе мыса Толстый.
В Севастополе взорвали бомбу на дне Черного моря.Операция по уничтожению боеприпаса прошла под руководством врио губернатора Севастополя – председателя КЧС и ОПБ города Михаила Развожаева и врио начальника ГУ МЧС России по г. Севастополю Алексея Краснокутского. Видео: пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю! другой источник
Во время спецоперации на мысе Хрустальный спасатели развернули оперативный штаб. Запретили проход к побережью в районе Черноморского военно-морского училища, оцепили территорию от Константиновского равелина до мыса Коса Северная. В Севастопольской бухте был перекрыт рейд.
ИСТОЧНИК KP.RU