2019-08-27T19:16:56+03:00
Происшествия

В Севастополе на 15-метровой морской глубине взорвали авиабомбу

Боеприпас нашли всего в 600 метрах от Черноморского высшего военно-морского училища [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Боеприпас успешно уничтожили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.Боеприпас успешно уничтожили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.
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В акватории Севастополя уничтожили авиабомбу SD-50.

- Боеприпас времен Великой Отечественной войны находился в акватории Песочной бухты на глубине 15-ти метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Снаряд нашли всего в 600 метрах от стен комплекса зданий Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова.

У 50-килограммовой бомбы радиус разрушающего действия около одного километра, поэтому спасатели отбуксировали боеприпас на безопасное расстояние и взорвали его на траверзе мыса Толстый.

В Севастополе взорвали бомбу на дне Черного моря.Операция по уничтожению боеприпаса прошла под руководством врио губернатора Севастополя – председателя КЧС и ОПБ города Михаила Развожаева и врио начальника ГУ МЧС России по г. Севастополю Алексея Краснокутского. Видео: пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю! другой источник

Во время спецоперации на мысе Хрустальный спасатели развернули оперативный штаб. Запретили проход к побережью в районе Черноморского военно-морского училища, оцепили территорию от Константиновского равелина до мыса Коса Северная. В Севастопольской бухте был перекрыт рейд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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