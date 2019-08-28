В Севастополе 2 сентября звонок прозвенит для 4411 первоклассников

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-28T10:15:26+03:00

Всего в школу пойдет 45977 мальчишек и девчонок

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В Севастополе, как и в Республике Крым, торжественные линейки, посвященные Дню знаний, планируется провести 2 сентября.

- Школьный звонок прозвенит для 4411 первоклассников, - сообщила «Комсомольской правде»-Крым» Ксения Анисимова, референт директора Департамента образования и науки города Севастополя. – Это цифра предварительная и еще будет меняться.

Нужно отметить, что в 2018 году первоклассников было чуть больше – 5205 мальчишек и девчонок.

- Всего в 2019-2020 учебном году школы Севастополя будут посещать 45977 человек, - рассказали «Комсомольской правде»-Крым» в ведомстве и отметили. - Более точная информация о количестве учащихся может быть предоставлена после 5 сентября.

Всего городе федерального значения 67 общеобразовательных учреждений: 62 государственных школы и 5 частных.

ИСТОЧНИК KP.RU