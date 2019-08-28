В октябре начнется роспись Соборной мечети в Симферополе

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-28T11:06:24+03:00

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В Симферополе в октябре специалисты приступят к основным работам по росписи Соборной мечети. Как стало известно, эти мастера украшали самую большую мечеть Турции.

Как сообщил депутат Госдумы РФ, для этого уже привезли плитку ручной работы, которая украсит фасад гостевого домика и административного здания, и выполнили фрагмент росписи купола.

- Объекты всего комплекса на 80% готовы, строители приступают к фасадным работам на административных зданиях, - дополнил депутат.

Кроме этого, уже закончено покрытие свинцом купола, на который потратили более 20 тонн металла, также облицован барабан купола.

Установлены внешние окна, рабочие проводят их гидроизоляцию и приступят к установке внутренних.

Кстати, Соборная мечеть в Симферополе сможет вместить четыре тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU