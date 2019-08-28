«Крымские тулумбасы»: Фестиваль по рубке шашкой и конкурс казачьей кухни
С 6 по 9 сентября в Крыму пройдет фестиваль-конкурс казачьей культуры «Крымские тулумбасы». В нем примут участие творческие коллективы республики и других субъектов Российской Федерации.
Рубка шашкой в Симферополе: Нужно срубит лозину так, чтобы шапка с нее не сразу упала. .Такое упражнение требует виртуозного владения оружием и многочасовых тренировок.
На полуостров приедут участники из Оренбурга, Севастополя, Луганской Народной Республики и Пермского края.
Программа фестиваля
7 сентября
Симферопольский район, поселок Николаевка
10.00 -11.00 - православный молебен;
11.00 - начало работы выставки мастеров декоративно-прикладного искусства;
12.00-14.00 - вокальный конкурс казачьих коллективов Республики Крым;
14.00 - конкурс «Казачьей кухни»;
14.00 - конкурс «Лучший курень»;
14.00 - открытый чемпионат Республики Крым по рубке шашкой;
16.00 - торжественная церемония открытие фестиваля. Награждение победителей конкурсов;
16.30 - гала-концерт Лауреатов и дипломантов Фестиваля.
8 сентября
Симферополь, Гагаринский парк
12.00 - театрализованное шествие;
13.00 - концертная программа казачьих коллективов – участников Фестиваля.
Закрытие фестиваля.
ИСТОЧНИК KP.RU