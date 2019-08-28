2019-08-28T12:50:59+03:00
Досуг

«Крымские тулумбасы»: Фестиваль по рубке шашкой и конкурс казачьей кухни

Мероприятия пройдут в республике в начале сентября [видео]
Александра КОРШУНОВА
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На полуостров приедут участники со всей РоссииНа полуостров приедут участники со всей РоссииФото: Галина КОВАЛЕНКО
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С 6 по 9 сентября в Крыму пройдет фестиваль-конкурс казачьей культуры «Крымские тулумбасы». В нем примут участие творческие коллективы республики и других субъектов Российской Федерации.

Рубка шашкой в Симферополе: Нужно срубит лозину так, чтобы шапка с нее не сразу упала. .Такое упражнение требует виртуозного владения оружием и многочасовых тренировок.

На полуостров приедут участники из Оренбурга, Севастополя, Луганской Народной Республики и Пермского края.

Программа фестиваля

7 сентября

Симферопольский район, поселок Николаевка

10.00 -11.00 - православный молебен;

11.00 - начало работы выставки мастеров декоративно-прикладного искусства;

12.00-14.00 - вокальный конкурс казачьих коллективов Республики Крым;

14.00 - конкурс «Казачьей кухни»;

14.00 - конкурс «Лучший курень»;

14.00 - открытый чемпионат Республики Крым по рубке шашкой;

16.00 - торжественная церемония открытие фестиваля. Награждение победителей конкурсов;

16.30 - гала-концерт Лауреатов и дипломантов Фестиваля.

8 сентября

Симферополь, Гагаринский парк

12.00 - театрализованное шествие;

13.00 - концертная программа казачьих коллективов – участников Фестиваля.

Закрытие фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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