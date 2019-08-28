Граждане Украины пытались дважды провезти в Крым оружие и боеприпасы
В пункте пропуска «Перекоп» пограничники зафиксировали две попытки привезти в Крым из Украины оружие и боеприпасы к нему.
В первый раз у 34-летнего мужчины в машине нашли девять патронов калибра 9 мм.
По словам туриста, он просто забыл оставить пистолет дома. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК
А спустя три дня у 43-летнего жителя Кировоградской области сотрудники обнаружили, предположительно, спортивный пистолет и пять снарядов калибра 4 мм.
Как пояснили туристы, они перед поездкой просто забыли оставить оружие дома. А вот пистолет и боеприпасы у них были, чтобы обеспечить собственную безопасность.
- После составления необходимых документов, все предметы изъяли и передали на баллистическое исследование, по результатам которого будут приняты соответствующие решения о привлечении граждан Украины к ответственности, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму.
ИСТОЧНИК KP.RU