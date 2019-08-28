Граждане Украины пытались дважды провезти в Крым оружие и боеприпасы

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-28T13:44:53+03:00

После этого примут решение о привлечении граждан к ответственности Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В пункте пропуска «Перекоп» пограничники зафиксировали две попытки привезти в Крым из Украины оружие и боеприпасы к нему.

В первый раз у 34-летнего мужчины в машине нашли девять патронов калибра 9 мм.

По словам туриста, он просто забыл оставить пистолет дома. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

А спустя три дня у 43-летнего жителя Кировоградской области сотрудники обнаружили, предположительно, спортивный пистолет и пять снарядов калибра 4 мм.

Как пояснили туристы, они перед поездкой просто забыли оставить оружие дома. А вот пистолет и боеприпасы у них были, чтобы обеспечить собственную безопасность.

- После составления необходимых документов, все предметы изъяли и передали на баллистическое исследование, по результатам которого будут приняты соответствующие решения о привлечении граждан Украины к ответственности, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU