Для Симферополя дополнительно закупят 25 новых автобусов

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-28T14:25:30+03:00

Их поставят на городские маршруты

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Предприятие «Горавтотранс» пополнится 25 новыми пассажирскими автобусами среднего класса. Их приобретут за счет республиканского бюджета.

Глава администрации крымской столицы Наталья Маленко надеется, что после этого ситуация в транспортной сфере значительно улучшится.

После обращений жителей принято решение увеличить количество автобусов на тех маршрутах, которые обеспечиваются связь сел Симферопольского района с городом.

- Люди жалуются на то, что приходится длительное время проводить в ожидании автобуса. Чтобы это его сократить, необходимо было увеличить количество транспортных средств на маршруте, - отметила Маленко.

Уточняется, что на маршруте № 78 «Хошкельды - Фонтаны» увеличено количество автобусов с 7 единиц до 12 единиц автобусов с интервалом движения 15 минут. Также добавился подвижной состав на таких направлениях: «Дубки – Хошкельды», «Новоандреевка – Симферополь», «Симферополь – Опушки».

Также с 1 сентября введут дополнительные автобусы на маршруте «Симферополь – Мазанка».

ИСТОЧНИК KP.RU