Для Симферополя дополнительно закупят 25 новых автобусов
Предприятие «Горавтотранс» пополнится 25 новыми пассажирскими автобусами среднего класса. Их приобретут за счет республиканского бюджета.
Глава администрации крымской столицы Наталья Маленко надеется, что после этого ситуация в транспортной сфере значительно улучшится.
После обращений жителей принято решение увеличить количество автобусов на тех маршрутах, которые обеспечиваются связь сел Симферопольского района с городом.
- Люди жалуются на то, что приходится длительное время проводить в ожидании автобуса. Чтобы это его сократить, необходимо было увеличить количество транспортных средств на маршруте, - отметила Маленко.
Уточняется, что на маршруте № 78 «Хошкельды - Фонтаны» увеличено количество автобусов с 7 единиц до 12 единиц автобусов с интервалом движения 15 минут. Также добавился подвижной состав на таких направлениях: «Дубки – Хошкельды», «Новоандреевка – Симферополь», «Симферополь – Опушки».
Также с 1 сентября введут дополнительные автобусы на маршруте «Симферополь – Мазанка».
ИСТОЧНИК KP.RU