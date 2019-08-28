2019-08-28T14:25:30+03:00
Общество

Для Симферополя дополнительно закупят 25 новых автобусов

Их поставят на городские маршруты
Александра КОРШУНОВА
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Это поможет частично решить проблему транспортной доступностиЭто поможет частично решить проблему транспортной доступностиФото: "КП" Архив
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Предприятие «Горавтотранс» пополнится 25 новыми пассажирскими автобусами среднего класса. Их приобретут за счет республиканского бюджета.

Глава администрации крымской столицы Наталья Маленко надеется, что после этого ситуация в транспортной сфере значительно улучшится.

После обращений жителей принято решение увеличить количество автобусов на тех маршрутах, которые обеспечиваются связь сел Симферопольского района с городом.

- Люди жалуются на то, что приходится длительное время проводить в ожидании автобуса. Чтобы это его сократить, необходимо было увеличить количество транспортных средств на маршруте, - отметила Маленко.

Уточняется, что на маршруте № 78 «Хошкельды - Фонтаны» увеличено количество автобусов с 7 единиц до 12 единиц автобусов с интервалом движения 15 минут. Также добавился подвижной состав на таких направлениях: «Дубки – Хошкельды», «НовоандреевкаСимферополь», «Симферополь – Опушки».

Также с 1 сентября введут дополнительные автобусы на маршруте «Симферополь – Мазанка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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