Обещали, но не вышло: Очереди в детсады Крыма к 2020 году ликвидировать не удастся

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-28T14:50:28+03:00

11 тысяч детей по всему Крыму ждут своей очереди в детские сады Фото: Олег УКЛАДОВ

Но до конца года ее сократят с 19 тысяч человек до 7 тысяч

Изменить размер текста: A A

Власти Крыма неоднократно обещали ликвидировать очереди в детские сады к 2020 году. На дворе - середина 2019-го, и очевидно, что этого сделать не удастся, хотя в последнее время в этой сфере и наметились успехи: за последний год очередь сократилась почти вполовину.

- В прошлом году актуальна была цифра в 19 тысяч человек. Сегодня эта цифра сократилась до 11 тысяч по всему Крыму. Надеемся, что до конца 2019 года она сократится до 7 тысяч в связи с открытием модульных садов и нескольких садов по Федеральной целевой программе, - сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

По словам чиновника, на территории Крыма ведутся работы над строительством 39 модульных детских садов, а в следующем году планируется построить еще не менее 12 дошкольных учреждений подобного типа.

Кроме того, еще 6 детских садов должны будут построены по национальным проектам. Гончарова особо отметила, что в этих детских садах не менее 40 % групп будут относиться к ясельным, то есть для детей младше 3 лет.

Многие дошкольные учреждения, строящиеся в рамках ФЦП, вводятся в эксплуатацию с задержкой из-за проблем с подрядчиками, проектно-сметной документацией.

ИСТОЧНИК KP.RU