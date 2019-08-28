2019-08-28T15:40:59+03:00
Общество

Будем, как Аксенов: Администрация Симферополя решила каждый месяц проводить встречи с народом в прямом эфире

Первая подобная встреча состоится в сентябре
Анастасия ЖУКОВА
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Администрация Симферополя пообещала каждый месяц встречаться с жителями и обсуждать насущные проблемы города.

- Это будет ежемесячные мероприятия, которые планируется транслировать в прямом эфире, по типу выездных заседаний главы республики. На этих заседаниях с общественностью необходимо присутствие представителей всех служб города, - приводит Крымское информационное агентство слова главы администрации Натальи Маленко.

На встречах, заверила градоначальница, будут присутствовать представители всех городских служб, чтобы отвечать на вопросы населения.

Первая такая встреча выйдет в эфир уже 27 сентября, однако пока не ясно, каким образом можно будет присутствовать в зале лично.

Напомним, в последнее время Симферополь сотрясают скандалы, связанные с городской администрацией. В крымской столице сменилось уже три мэра. Люди недовольны ремонтом центральных улиц Карла Маркса и Пушкина, с боем отстояли три сотни деревьев на улицах Карла Маркса и Александра Невского, пристально следят за реконструкцией набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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