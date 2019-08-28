Росгвардия охраняет только 10% школ Крыма
Большая часть Крыма на сегодняшний день не охраняется профессионалами, сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.
По ее словам, больше половины школ оснащены тревожными кнопками и во всех установлен пропускной режим, однако вопрос с физической охраной пока не решен.
- К сожалению, только 10% образовательных учреждений Крыма имеют договоры с Росгвардией. В остальных охрана осуществляется кадрами, которые работают в школе, то есть вахтеры и охранники, - рассказала министр.
Гончарова также отметила, что 5% школ заключили договора с частными фирмами, однако, по ее мнению, охрану должна осуществлять именно Росгвардия. Министр утверждает, что на данный момент идут переговоры с федеральным правительством, чтобы перевести все учебные заведения под защиту профессионалов.
ИСТОЧНИК KP.RU