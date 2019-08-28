Росгвардия охраняет только 10% школ Крыма

СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-28T17:54:54+03:00

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Большая часть Крыма на сегодняшний день не охраняется профессионалами, сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

По ее словам, больше половины школ оснащены тревожными кнопками и во всех установлен пропускной режим, однако вопрос с физической охраной пока не решен.

- К сожалению, только 10% образовательных учреждений Крыма имеют договоры с Росгвардией. В остальных охрана осуществляется кадрами, которые работают в школе, то есть вахтеры и охранники, - рассказала министр.

Гончарова также отметила, что 5% школ заключили договора с частными фирмами, однако, по ее мнению, охрану должна осуществлять именно Росгвардия. Министр утверждает, что на данный момент идут переговоры с федеральным правительством, чтобы перевести все учебные заведения под защиту профессионалов.

ИСТОЧНИК KP.RU