В Симферополе изменится график движения общественного транспорта в вечернее время

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-28T16:54:42+03:00

На маршруты будет выходить 100 единиц техники

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С 29 августа в Симферополе поменяется график движения общественного транспорта в вечернее время.

Он составлен с учетом интервальности и направления рейсов, чтобы избежать дублирования маршрутов.

Так, с 20.00 до 23.00 на линию будут выходить 100 единиц техники. Это составляет 25 процентов транспорта по всей маршрутной сети крымской столицы. Для примера, раньше на дороги города вечером выходили 10 единиц транспорта.

- Интервал движения от центра до спальных районов и обратно будет составлять не более 30 минут, - рассказали в пресс-службе Минтранса РК.

Для контроля перевозчиков ведомство совместно с администрацией города усилит контроль за соблюдением графика движения.

Кстати, для Симферополя закупят еще 25 автобусов. Их поставят на маршруты, которые соединяют город и села Симферопольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU