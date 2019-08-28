Крымский университет будет носить имя Февзи Якубова

СЕГОДНЯ 18:03 2019-08-28T18:59:18+03:00

Это решение приняли на заседании коллегии Минобразования

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Крымскому инженерно-педагогическому университету присвоят имя почетного гражданина республики Февзи Якубова.

Бывший ректор КИПУ скончался на 82-м году жизни в середине августа.

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек подчеркнул, что здравый смыл и справедливость требовали, чтобы этот университет назвали именем Февзи Якубова.

- Это его детище и венец стараний всей его долгой и достойной жизни, - отметил депутат.

В свою очередь глава РК Сергей Аксенов поддержал такую инициативу коллектива КИПУ и «дал зеленый свет» оформлению документов.

Это решение единогласно приняли на расширенном заседании итоговой коллегии Минобра Крыма.

- В ближайшие дни на имя Главы будет направлено ходатайство для издания соответствующего указа, - резюмировал Бальбек.

ИСТОЧНИК KP.RU