Крымский университет будет носить имя Февзи Якубова
Крымскому инженерно-педагогическому университету присвоят имя почетного гражданина республики Февзи Якубова.
Бывший ректор КИПУ скончался на 82-м году жизни в середине августа.
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек подчеркнул, что здравый смыл и справедливость требовали, чтобы этот университет назвали именем Февзи Якубова.
- Это его детище и венец стараний всей его долгой и достойной жизни, - отметил депутат.
В свою очередь глава РК Сергей Аксенов поддержал такую инициативу коллектива КИПУ и «дал зеленый свет» оформлению документов.
Это решение единогласно приняли на расширенном заседании итоговой коллегии Минобра Крыма.
- В ближайшие дни на имя Главы будет направлено ходатайство для издания соответствующего указа, - резюмировал Бальбек.
ИСТОЧНИК KP.RU