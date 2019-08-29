2019-08-29T07:14:17+03:00
Общество

Погода в Крыму на 29 августа: до +30 градусов и облачно

Будет действовать штормовое предупреждение
Надежда ДАЦЮК
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В Севастополе до +29 градусов.В Севастополе до +29 градусов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму 29 августа будет облачно. Днем столбики термометров покажут до +30 градусов. Подует северо-восточный ветер до 17 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня до 28 градусов, переменная облачность. Дождя не будет. Днем воздух прогреется до 28 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер до 17 метров в секунду.

В Севастополе в четверг малооблачно, до +29 градусов. Подует северо-восточный ветер до 12 метров в секунду.

На ЮБК сегодня небо будет скрыто за тучами, осадков не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер, возможны порывы до 17 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +29 градусов.

В Керчи 29 августа малооблачно, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный до 17 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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