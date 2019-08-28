2019-08-28T18:24:27+03:00
Общество

В Севастополе учителям будут раздавать служебные квартиры

На строительство таких домов у Москвы попросят 12 миллиардов
Анастасия ЖУКОВА
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Педагогам будут раздавать ключи от служебного жильяПедагогам будут раздавать ключи от служебного жильяФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Севастополе планируют строить жилье для работников бюджетной сферы - в частности, для школьных преподавателей.

Как рассказал врио губернатора города-героя Михаил Развожаев, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он обсудил программу по строительству жилья для бюджетников. На это Севастополю необходимо более 12 миллиардов рублей, передает Независимое телевидение Севастополя.

- Мы знаем, что и очередь у нас на получение жилья за многие годы сложилась очень большая. Конечно, речь идёт и о молодых педагогах. Поэтому те шаги, которые предприняты, они пусть и первые, но очень важные, - отметила председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

По ее словам, в городе-герое также нужно предусмотреть денежную компенсацию молодым педагогам, которые вынуждены арендовать жилье.

В Севастополе действующим школам не хватает 240 педагогов. Учитывая строящиеся школы, количество вакансий возрастет до 645.

ИСТОЧНИК KP.RU

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