Крым и Севастополь попали в десятку самых привлекательных для российских автолюбителей регионов
Специалисты составили рейтинг на основе интернет-опроса
Пользователей спрашивали и о качестве дорог в регионах РоссииФото: Надежда ДАЦЮК
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Крым и Севастополь стали одними из десяти регионов России, которые чаще всего выбирают для путешествий на автомобиле.
По данным аналитиков агентства ТурСтат, также в десятке привлекательных для автолюбителей городов Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Подмосковье, Казань и Республика Татарстан, Ростовская, Свердловская, Нижегородская и Ярославская область.
Специалисты составили рейтинг на основе интернет-опроса. Пользователей спрашивали, в каком регионе или городе России туристам нравится качество дорог, автокемпинги и придорожные кафе.
ИСТОЧНИК KP.RU