2019-08-29T08:53:11+03:00
Общество

Крым и Севастополь попали в десятку самых привлекательных для российских автолюбителей регионов

Специалисты составили рейтинг на основе интернет-опроса
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Пользователей спрашивали и о качестве дорог в регионах РоссииПользователей спрашивали и о качестве дорог в регионах РоссииФото: Надежда ДАЦЮК
Изменить размер текста:

Крым и Севастополь стали одними из десяти регионов России, которые чаще всего выбирают для путешествий на автомобиле.

По данным аналитиков агентства ТурСтат, также в десятке привлекательных для автолюбителей городов Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Подмосковье, Казань и Республика Татарстан, Ростовская, Свердловская, Нижегородская и Ярославская область.

Специалисты составили рейтинг на основе интернет-опроса. Пользователей спрашивали, в каком регионе или городе России туристам нравится качество дорог, автокемпинги и придорожные кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школы Симферополя 1 сентября пойдут шесть тысяч первоклассников
Вместо глаз зияют дырки. Смотреть горько: Видео слепого котенка заставило соцсети плакать
Погода в Крыму на 29 августа: до +30 градусов и облачно
Крымчанина приговорили к 10-ти годам тюрьмы за участие в незаконном украинском формировании
На пешеходном переходе в Севастополе сбили пенсионерку
Для выборов в Госсовет Крыма напечатали вторую партию бюллетеней
В Севастополе учителям будут раздавать служебные квартиры
Крымский университет будет носить имя Февзи Якубова
Росгвардия охраняет только 10% школ Крыма
В Симферополе изменится график движения общественного транспорта в вечернее время
Второй случай бешенства зафиксировали в Симферополе
Будем, как Аксенов: Администрация Симферополя решила каждый месяц проводить встречи с народом в прямом эфире