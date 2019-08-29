Крым и Севастополь попали в десятку самых привлекательных для российских автолюбителей регионов

СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-29T08:53:11+03:00

Пользователей спрашивали и о качестве дорог в регионах России Фото: Надежда ДАЦЮК

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Крым и Севастополь стали одними из десяти регионов России, которые чаще всего выбирают для путешествий на автомобиле.

По данным аналитиков агентства ТурСтат, также в десятке привлекательных для автолюбителей городов Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Подмосковье, Казань и Республика Татарстан, Ростовская, Свердловская, Нижегородская и Ярославская область.

Специалисты составили рейтинг на основе интернет-опроса. Пользователей спрашивали, в каком регионе или городе России туристам нравится качество дорог, автокемпинги и придорожные кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU