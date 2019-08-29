В школы Симферополя 1 сентября пойдут шесть тысяч первоклассников
1 сентября в первые классы школ Симферополя пойдут шесть тысяч детей. Это намного больше, чем было по состоянию на февраль, когда заявления только начали принимать, рассказала замглавы администрации крымской столицы Татьяна Сухина.
А для того, чтобы все желающие смогли поступить в первый класс, в городских школах увеличили количество первых классов на 18.
- И это не маленькие по количеству учащихся, а большие по 30 человек и больше, - дополнила Сухина.
Она подчеркнула, что все учебные заведения полностью укомплектованы необходимыми пособиями и инвентарем.
Кстати, "КП-Крым" посчитала, сколько стоит собрать ребенка в школу и не разориться. Некоторые мамы поделились, на чем можно сэкономить и где можно найти товары подешевле.
ИСТОЧНИК KP.RU