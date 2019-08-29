2019-08-29T09:34:01+03:00
Общество

В школы Симферополя 1 сентября пойдут шесть тысяч первоклассников

Все учебные учреждения полностью готовы к учебному году
Александра КОРШУНОВА
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Количество первых классов увеличено на 18Количество первых классов увеличено на 18Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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1 сентября в первые классы школ Симферополя пойдут шесть тысяч детей. Это намного больше, чем было по состоянию на февраль, когда заявления только начали принимать, рассказала замглавы администрации крымской столицы Татьяна Сухина.

А для того, чтобы все желающие смогли поступить в первый класс, в городских школах увеличили количество первых классов на 18.

- И это не маленькие по количеству учащихся, а большие по 30 человек и больше, - дополнила Сухина.

Она подчеркнула, что все учебные заведения полностью укомплектованы необходимыми пособиями и инвентарем.

Кстати, "КП-Крым" посчитала, сколько стоит собрать ребенка в школу и не разориться. Некоторые мамы поделились, на чем можно сэкономить и где можно найти товары подешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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