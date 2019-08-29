На северо-востоке Крыма отремонтируют две железнодорожных станции
В Крыму отремонтируют две железнодорожных станции – Азовскую (Джанкой) и Нижнегорскую (Феодосия). Главгосэкспертиза уже проверила достоверность определения сметной стоимости капремонта и выдала положительные заключения.
Эти две станции были открыты в 1892 году и на сегодня действуют в составе пускового участка Джанкой-Феодосия.
Там есть залы ожидания, кассы и багажные отделения.
По проекту на станциях предусмотрен капремонт одноэтажного пассажирского здании Азовской площадью 191 кв.м. и аналогичной по строению станции Нижнегорская – 233 кв.м.
Деньги на работы будут выделяться из федерального бюджета.
Кстати, в Крыму активно готовятся к запуску железнодорожного движения с материковой Россией. Уже завершены работы на вокзалах в Севастополе и Евпатории.
А благоустройство продолжается в Симферополе, Саках, Керчи и Феодосии.
ИСТОЧНИК KP.RU