На северо-востоке Крыма отремонтируют две железнодорожных станции

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-29T10:50:46+03:00

На полуострове готовятся к запуску железнодорожного движения по Крымскому мосту. Фото: ФГУП "Крымская железная дорога"

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В Крыму отремонтируют две железнодорожных станции – Азовскую (Джанкой) и Нижнегорскую (Феодосия). Главгосэкспертиза уже проверила достоверность определения сметной стоимости капремонта и выдала положительные заключения.

Эти две станции были открыты в 1892 году и на сегодня действуют в составе пускового участка Джанкой-Феодосия.

Там есть залы ожидания, кассы и багажные отделения.

По проекту на станциях предусмотрен капремонт одноэтажного пассажирского здании Азовской площадью 191 кв.м. и аналогичной по строению станции Нижнегорская – 233 кв.м.

Деньги на работы будут выделяться из федерального бюджета.

Кстати, в Крыму активно готовятся к запуску железнодорожного движения с материковой Россией. Уже завершены работы на вокзалах в Севастополе и Евпатории.

А благоустройство продолжается в Симферополе, Саках, Керчи и Феодосии.

ИСТОЧНИК KP.RU